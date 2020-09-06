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Менеджеры "Укрзалізниці" и "Укрпошти" получают миллиарды, а приносят убытки, – Савченко

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Рынки и компании
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  • Руководство государственной «Укрпошти» продемонстрировало неспособность конкурировать с коммерческой «Новой почтой»

  • Менеджмент « Укрзалізниці » и «Укрпошти» превращает эти предприятия в убыточные

  • Ежегодные выплаты на покрытие убытков в размере около 100 млрд гривен они конвертируют в собственную зарплату

Менеджеры 'Укрзалізниці' и 'Укрпошти' получают миллиарды, а приносят убытки, – Савченко

Менеджмент «Укрзализныци» и «Укрпочты» превращает эти предприятия убыточными.

Менеджмент "Укрзалізниці" и "Укрпошти" превращает эти государственные предприятия в убыточные.

Такое заявление в эфире на телеканале Obozrevatel TV озвучил экономист, финансист Александр Савченко. "95% государственных предприятий убыточны, включая "Укрзалізницю" и "Укрпошту". Вопрос: зачем нам такие менеджеры, которые делают убыточными фантастические предприятия?"

В этом контексте экономист отметил, что коммерческая альтернатива государственной "Укрпоште" – "Новая почта" – демонстрирует гораздо большую успешность. "Почему "Новая почта" имеет огромные прибыли, а государственная "Укрпошта" убытки?" – спросил он.

Экономист также напомнил, что зарплаты менеджмента "Укрпошти" больше зарплат руководителей "Новой почты".

"Сейчас парадоксальная ситуация: эти ребята получают больше, чем в частном секторе. Мы покрываем на убытки государственных предприятий до 100 миллиардов гривен, а они их конвертируют в свои зарплаты", – отметил Савченко.

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