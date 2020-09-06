Менеджеры 'Укрзалізниці' и 'Укрпошти' получают миллиарды, а приносят убытки, – Савченко

Менеджмент «Укрзализныци» и «Укрпочты» превращает эти предприятия убыточными.

Менеджмент "Укрзалізниці" и "Укрпошти" превращает эти государственные предприятия в убыточные.

Такое заявление в эфире на телеканале Obozrevatel TV озвучил экономист, финансист Александр Савченко. "95% государственных предприятий убыточны, включая "Укрзалізницю" и "Укрпошту". Вопрос: зачем нам такие менеджеры, которые делают убыточными фантастические предприятия?"

В этом контексте экономист отметил, что коммерческая альтернатива государственной "Укрпоште" – "Новая почта" – демонстрирует гораздо большую успешность. "Почему "Новая почта" имеет огромные прибыли, а государственная "Укрпошта" убытки?" – спросил он.

Экономист также напомнил, что зарплаты менеджмента "Укрпошти" больше зарплат руководителей "Новой почты".

"Сейчас парадоксальная ситуация: эти ребята получают больше, чем в частном секторе. Мы покрываем на убытки государственных предприятий до 100 миллиардов гривен, а они их конвертируют в свои зарплаты", – отметил Савченко.

Как писал OBOZREVATEL:

В июне Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении генерального директора "Укрпошти" Игоря Смелянского относительно возможных злоупотреблений.

Ранее "Укрпошта" решила продать свой главный офис на Крещатике в Киеве по 1 миллиард гривен.

В Винницкой области в филиале "Укрзалізниці" разоблачили преступную схему, которая нанесла государству ущерб почти 12 миллионов гривен.

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