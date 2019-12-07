Медведев сделал заявление по газу для Украины: что будет с ценами и транзитом

Россия может снизить цену на газ для Украины, однако при этом не согласится на повышения тарифа на транзит и не подпишет контракт с "Нафтогазом", если тот продолжит судебные тяжбы с "Нафтогазом".

Об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил премьер РФ Дмитрий Медведев, передают РИА Новости. По его словам, договор по газу – это не вопрос того, кто именно сейчас находится у власти. "Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", – сказал он.

Медведев и Путин

Медведев добавил, что Украина и РФ не договорятся по газу, если Украина продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, но вопрос заключается в экономической целесообразности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза. Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ.

Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

В России заявили, что будущие американские санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", незаконны, а потому призвали европейцев их обходить.

Посол Дании в России Карстен Сендергорд заявил, что перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" его стране необходимо было убедиться, что проект соответствует экологическим стандартам.

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