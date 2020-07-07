Всем на нас плевать, – украинская медсестра о зарплате в 4200 грн

Медсестра Центральной райбольницы Киево-Святошинского района Нина Козловская заявила, что за июнь получила зарплату в размере 4200 гривен. При этом она имеет 26 лет стажа.

Об этом она написала в Facebook и обратилась с этой проблемой к Верховной Раду, правительству и руководству МОЗ.

"Сегодня получила зарплату. У меня высшая категория, 30% за выслугу лет и 10% за хлорку. Я получила 3200 грн. У медсестер без категории, молодых врачей – 2700 грн. В начале месяца, правда, еще был аванс 1000 грн. Разве это зарплаты?", – написала Козловская в Facebook.

По ее словам, поликлиники и некоронавирусные стационары брошены на произвол судьбы и доплат там нет. "Но мы тоже рискуем. Каждый пациент может считаться потенциально больным. Но всем на нас наплевать", – добавила медсестра.

По ее словам, так, как государство сейчас оплачивает труд медиков, оно уничтожает отечественную медицину.

"Скажите, как можно прожить мне, матери-одиночке на такие деньги, снимая квартиру, купить продукты, одежду хотя бы ребенку? А таких, как я большинство. Особенно молодых семей, которые готовы работать, но негде жить. Для чего мы учились? Желание ходить на работу за такие копейки нет никакого, у всех, с кем не общаюсь", – подытожила Козловская.

Медсестра пожаловалась на размер зарплат медиков Facebook Нины Козловской

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после реформы тысячи медиков получили "голые оклады" размером примерно с минимальную зарплату. Обещанные надбавки за коронавирус платят только за минуты, проведенные непосредственно с пациентом, а за низких зарплат высококвалифицированные врачи вынуждены бежать за границу или искать работу за государственной системой здравоохранения.