Маяковский рекламировал папиросы, а Боярский мебель: какой была реклама в СССР

Ярослав Маркин Рынки и компании 05:00, 22.09.2020

В первые годы Советского Союза слоганы для рекламы писал Владимир Маяковский, а с появлением телевидения в роликах о товарах и услугах снимались даже звезды экрана вроде Михаила Боярского.

При этом государство с самого начала установило контроль над этой сферой жизни. К примеру, декретом 1917 года власть оставила за собой исключительное право использовать доски объявлений, рекламные тумбы и страницы газет. Так реклама превратилась в пропаганду, говорится в публикации сайта "Нож".

"Своего рода житием 1920-х годов стали плакаты "Окна сатиры РОСТА", авторы которых непосредственно откликались на политические события эпохи. Над "Окнами РОСТА" трудился творческий тандем Маяковского и художника Михаила Черемных. Символично, что эти плакаты располагались в витринах неработающих магазинов: политическая реклама наглядно сменила продуктовую", – сказано в материале.

"Окна сатиры РОСТА" .
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Современники вспоминают, как кричал продавец галантереи: "Магазин без крыши, хозяин без приказчика, цены без запроса". "Купи мыло – вымой рыло! Кожа слезет – грязь останется", – доносилось с другой стороны.

Родченко, Маяковский. Папиросы "Ира", рекламный плакат .
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Родченко, Маяковский. "Покупайте дешевый хлеб".
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Позже главной функцией такой рекламы становится не столько экономическое, сколько идеологическое, мифотворческое воздействие на аудиторию.

Реклама пельменей, 1936.
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А. Миллер, плакат "Белая ночь", 1937.
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В торговых плакатах 1950-х годов чаще всего используется статичная композиция, изображение выполняется в максимально реалистичном стиле.

Рекламный плакат Ю. Цейрова для "Главчая", 1952.
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Реклама пылесоса художников В. Трухачева и О. Иенсена, 1953.
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Съемками в рекламе не пренебрегал и молодой Боярский. В 1975 году он снялся в рекламном ролике мебели. За эту съемку ему заплатили 10 рублей.

В конце 1970-х — начале 1980-х реклама становится все более скучной, в роликах часто демонстрируют товар без какого-либо сюжета — как в этом, снятом без единого слова. Понятно, что создателей мало интересовала эффективность этой рекламы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что, кроме самых простых продуктов, денег мало на что хватало.

  • Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

  • Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".

  • Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.

  • Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.

  • Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.

  • Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.

  • "Колбаса по 2,20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.

  • В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2,20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.

  • Дешевизна продуктов питания в СССР на самом деле преувеличена. На среднюю зарплату работающий человек в современной Украине может купить почти на треть больше еды, чем житель Союза в 1985 году.

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Экономика Рынки и компании

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