Маяковский рекламировал папиросы, а Боярский мебель: какой была реклама в СССР

В первые годы Советского Союза слоганы для рекламы писал Владимир Маяковский, а с появлением телевидения в роликах о товарах и услугах снимались даже звезды экрана вроде Михаила Боярского.

При этом государство с самого начала установило контроль над этой сферой жизни. К примеру, декретом 1917 года власть оставила за собой исключительное право использовать доски объявлений, рекламные тумбы и страницы газет. Так реклама превратилась в пропаганду, говорится в публикации сайта "Нож".

"Своего рода житием 1920-х годов стали плакаты "Окна сатиры РОСТА", авторы которых непосредственно откликались на политические события эпохи. Над "Окнами РОСТА" трудился творческий тандем Маяковского и художника Михаила Черемных. Символично, что эти плакаты располагались в витринах неработающих магазинов: политическая реклама наглядно сменила продуктовую", – сказано в материале.

"Окна сатиры РОСТА" . knife.media

Современники вспоминают, как кричал продавец галантереи: "Магазин без крыши, хозяин без приказчика, цены без запроса". "Купи мыло – вымой рыло! Кожа слезет – грязь останется", – доносилось с другой стороны.

Родченко, Маяковский. Папиросы "Ира", рекламный плакат . knife.media

Родченко, Маяковский. "Покупайте дешевый хлеб". knife.media

Позже главной функцией такой рекламы становится не столько экономическое, сколько идеологическое, мифотворческое воздействие на аудиторию.

Реклама пельменей, 1936. knife.media

А. Миллер, плакат "Белая ночь", 1937. knife.media

В торговых плакатах 1950-х годов чаще всего используется статичная композиция, изображение выполняется в максимально реалистичном стиле.

Рекламный плакат Ю. Цейрова для "Главчая", 1952. knife.media

Реклама пылесоса художников В. Трухачева и О. Иенсена, 1953. knife.media

Съемками в рекламе не пренебрегал и молодой Боярский. В 1975 году он снялся в рекламном ролике мебели. За эту съемку ему заплатили 10 рублей.

В конце 1970-х — начале 1980-х реклама становится все более скучной, в роликах часто демонстрируют товар без какого-либо сюжета — как в этом, снятом без единого слова. Понятно, что создателей мало интересовала эффективность этой рекламы.

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