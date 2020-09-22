Маяковский рекламировал папиросы, а Боярский мебель: какой была реклама в СССР

В первые годы Советского Союза слоганы для рекламы писал Владимир Маяковский, а с появлением телевидения в роликах о товарах и услугах снимались даже звезды экрана вроде Михаила Боярского.

При этом государство с самого начала установило контроль над этой сферой жизни. К примеру, декретом 1917 года власть оставила за собой исключительное право использовать доски объявлений, рекламные тумбы и страницы газет. Так реклама превратилась в пропаганду, говорится в публикации сайта "Нож".

"Своего рода житием 1920-х годов стали плакаты "Окна сатиры РОСТА", авторы которых непосредственно откликались на политические события эпохи. Над "Окнами РОСТА" трудился творческий тандем Маяковского и художника Михаила Черемных. Символично, что эти плакаты располагались в витринах неработающих магазинов: политическая реклама наглядно сменила продуктовую", – сказано в материале.

Современники вспоминают, как кричал продавец галантереи: "Магазин без крыши, хозяин без приказчика, цены без запроса". "Купи мыло – вымой рыло! Кожа слезет – грязь останется", – доносилось с другой стороны.

Позже главной функцией такой рекламы становится не столько экономическое, сколько идеологическое, мифотворческое воздействие на аудиторию.

В торговых плакатах 1950-х годов чаще всего используется статичная композиция, изображение выполняется в максимально реалистичном стиле.

Съемками в рекламе не пренебрегал и молодой Боярский. В 1975 году он снялся в рекламном ролике мебели. За эту съемку ему заплатили 10 рублей.

В конце 1970-х — начале 1980-х реклама становится все более скучной, в роликах часто демонстрируют товар без какого-либо сюжета — как в этом, снятом без единого слова. Понятно, что создателей мало интересовала эффективность этой рекламы.

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