МАУ закроет ряд рейсов из-за запрета въезда иностранцев в Украину

Из-за запрета на въезд в Украину иностранцев (с 28 августа по 28 сентября) авиакомпания МАУ объявила, что полностью закроет ряд рейсов, а по части направлений сократит частоту вылетов.

Речь идет как о международных, так и о внутренних перелетах. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба на сайте авиакомпании.

Причина в том, что из-за ограничений, которые ввел Кабмин, упадет общая загруженность всех без исключения рейсов, так как сейчас доля иностранцев среди пассажиров составляет около 60%.

С 14 сентября будут полностью отменены такие рейсы:

Киев - Запорожье (OZH) - Киев;

Киев - Мадрид (MAD) - Киев;

Киев - Барселона (BCN) - Киев;

Киев - Афины (ATH) - Киев (кроме двух рейсов);

Киев - Женева (GVA) - Киев;

Киев - Дели (DEL) - Киев;

Киев - Берлин (TXL) - Киев;

Киев - Кишинев (KIV) - Киев;

Киев - Херсон (KHE) - Киев (с 20 сентября).

Произойдет сокращение частот по таким маршрутам:

Киев - Одесса (ODS) - Киев;

Киев - Париж (CDG) - Киев;

Киев - Дюссельдорф (DUS) - Киев;

Киев - Брюссель (BRU) - Киев;

Киев - Дубай (DXB) - Киев;

Киев - Стамбул (IST) - Киев;

Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев.

"Решение МАУ по плану полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых решений органов государственной власти – Кабинета Министров Украины, Государственной авиационной службы, Государственной пограничной службы и тому подобное", – сказано в заявлении компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, по решению правительства, гражданам других стран с 00:00 28 августа закрыли въезд в Украинув связи с эпидемиологической ситуацией.

28 августа премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что отрицает возможность повторного введения жесткого карантина в Украине.