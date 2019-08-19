Масштабные проверки бизнеса: появился первый результат для бюджета

В результате масштабных проверок бизнеса Госфискальная служба Украины взыскала в бюджет боле 6 млрд грн.

Об этом ведомство сообщает в отчете за первые семь месяцев 2019 года. За это время прошло 2,8 тыс. плановых проверок, 7,5 тыс. внеплановых и 2 тысячи встречных сверок.

В частности, по итогам аудита 132 финансовых учреждений и их подразделений в бюджет доначислили 518 млн грн. А иностранным юрлицам доначислили 207 млн грн налога на прибыль.

"В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 22,7 млрд. грн., из которых согласовано 6,7 млрд. грн. Реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 6 млрд 24 млн. грн", – говорят фискалы.

ГФС собрала 6 млрд грн налогов Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная фискальная служба просит суд взыскать 547 млн грн с "Укрнафты". Это налоговый долг компании. Об этом сказано в решении Окружного админсуда Киева от 14 августа 2019 года. Документ содержится в Едином реестре судебных решений.

Закарпатская таможня, где президент Украины Владимир Зеленский устроил жесткий разговор с начальством, рекордно увеличила поступления в государственный бюджет. В частности, таможня Государственной фискальной службы в июле обеспечила на 77% больше поступлений в бюджет по сравнению с предыдущим месяцем.

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