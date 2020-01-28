Масштабная чистка от Нацбанка: чем опасны новые правила для бизнеса

До вступления в силу норм закона "О сплите" остается еще полгода. Однако многие финансовые компании уже сейчас всерьез подумывают о выходе с рынка и выставляют вполне успешные проекты на продажу. Всему виной пристальное внимание чиновников НБУ к представителям небанковского финансового рынка.

Сразу несколько представителей последнего неофициально подтверждают, что уже встречались с менеджерами будущего регулятора. Эти неформальные беседы сейчас не могут иметь никаких юридических последствий – НБУ примет эстафету у Нацкомфинуслуг лишь 1 июля 2020 года.

Как сообщает издание UBR, вопросы, которые чиновники задавали крупнейшим представителям рынка, а именно с них и решили начать в НБУ, дали весьма четкое понимание, чего именно намерен добиться мегарегулятор. Задача последнего – очистить небанковский финсектор от "мусора". И для ее выполнения в Нацбанке готовы повторить сценарий 2014-1016 годов, когда банковская система страны лишилась более половины представителей.

Участники рынка, впрочем, видят ситуацию иначе. Для них тон нынешних встреч с чиновниками стал подтверждением худших опасений – рынок ждет масштабная зачистка. По самым скромным оценкам по ее итогам небанковский сектор потеряет около половины представителей. Причем речь идет далеко не только о схемных компаниях. В зоне риска даже очень крупные структуры, специализирующиеся на потребительском кредитовании, ломбарды и кредитные союзы. Только последних двух в реестре небанковских финучреждений насчитывается свыше 660-ти.

Относительно спокойно себя могут чувствовать лишь нынешние лицензиаты НБУ: компании, получившие разрешение Нацбанка на перевод средств в гривне, валютообменные операции, а также CIT-компании (инкассаторские службы).

Первая и, пожалуй, главная проблема, которая ждет кредитчиков уже в середине этого года – подтверждение источников происхождения средств, внесенных в капитал. Срока давности этот вопрос не имеет. А Нацбанк в ходе первых неформальных встреч прежде всего интересовался именно этим аспектом.

Новый регулятор и не подумает относиться к проверке формально, как это происходило до сих пор. Не будет для него аргументом и тот факт, что кредитуют финкомпании за свой счет, а значит самостоятельно несут все кредитные риски. Проверяющие Нацбанка потребуют отчета о каждой копейке: откуда взялась, кому принадлежит, как была заработана.

Даже для именитых компаний, работающих по всем правилам, это может сулить массу сложностей: подкрепить документами внесенные в капитал много лет назад средства может оказаться не так уж просто.

Кто вы

Второй вопрос, который задают чиновники НБУ уже сейчас – структура собственности компании. В Нацбанке хотят видеть истинных собственников. И малейшие подозрения относительно "прозрачности" структуры для них будут прямым сигналом к действию. А если учесть, что подавляющая часть финучреждений, выведенных с рынка в период банкопада, проходили именно по статье "непрозрачная структура собственности", масштаб проблемы выглядит весьма угрожающе.

Некоторые новости напишем только для рассылки. Вы не встретите их на сайте UBR.ua, и сможете получить только письмом, если подпишетесь на нас.

Сложность еще и в том, признаются участники рынка, что реально работающего механизма введения временной администрации в финкомпании нет, хотя процедура и описана в законе. А в ряде случаев чиновники даже не смогут найти офис компании, в которую захотят запустить администраторов. Потому, в отличие от банковского рынка, тянуть с неизбежным они не станут. И будут попросту аннулировать выданные ранее лицензии.

Уже сейчас собственникам финкомпаний следует позаботиться и о проверке репутации своих менеджеров. После банкопада 2014-2016 годов огромное количество безработных банкиров оказались на улице. Часть из них в результате попали на руководящие должности в финкомпаниях, поскольку Нацкомфинуслуг, как регулятор рынка, не отличался особой тщательностью при проверке репутации. "Справку о несудимости взял, и уже хорошо", - оценил глубину проверки руководитель одной из украинских финкомпаний.

Вместе с тем сам факт работы менеджера в признанном неплатежеспособным банке делает его репутацию негодной. Тем финкомпаниям, кто имеет таких среди руководителей, стоит уже сейчас позаботиться о поиске "достойной замены".

Большая чистка

Кроме указанных вопросов ревизоров НБУ, как стало понятно из уже проведенных встреч, будут интересовать качество проведения финмониторинга, верификации и идентификации клиентов. С чем у небанковских учреждений в силу специфики работы также дела обстоят не лучшим образом.

Придется попотеть им и над своими бизнес-планами: по примеру банков, НБУ потребует от финкомпаний составить такие документы. Отделаться "студенческими" выкладками тут не выйдет. Чиновники хотят видеть четкий и, главное, реалистичный сценарий, который бы ответил на вопрос, как именно финкомпания намерена зарабатывать деньги.

В конечном итоге, признают представители отрасли, рынок уже спустя первые полгода работы нового регулятора может недосчитаться половины компаний. Разумеется, большая часть из них окажется под прицелом НБУ отнюдь не беспричинно. Да и компаний, которые добровольно сдадут лицензии также будет немало. Однако среди выбывших с высокой вероятностью окажутся и монстры рынка потребкредитования.

На первый взгляд, ничего страшного в этом нет. А заемщики, которые успели прокредитоваться под 400-500% годовых, даже могут воспринять крах своего кредитора за хорошую новость. Однако ни первое, ни второе утверждение на деле несостоятельны.

Портфели плохих кредитов в итоге все равно попадут в руки коллекторов, а значит возвращать займы все же придется. Но куда более серьезные последствия могут ждать экономику. Какого бы мнения ни был Нацбанк о рынке небанковских финучреждений, они занимают существенную часть экономики. А по объему потребительского кредитования сравнимы с банковской системой. Это десятки тысяч рабочих мест, налоги и т.д.

Впрочем, есть и хорошая новость. Уже тот факт, что Нацбанк начал знакомство с рынком задолго до получения соответствующих полномочий означает, что шансы на выживание у финкомпаний есть, хоть и далеко не у всех. Однако воспользоваться ими нужно уже сейчас: готовить документы, приводить в порядок структуру собственности, проверять репутацию менеджмента и готовить бизнес-стратегии.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!