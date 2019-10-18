Масштабная архитектурная коррупция: почему прозрачные конкурсы в ГАСИ провалились

В Украине Верховная Рада ввела якобы революционное решение – оплачивать услуги в сфере строительства и подавать документы онлайн. А параллельно в государственный орган, который должен заниматься реализацией "реформы", назначили "своих" людей. Всех старых руководителей уволили, а новых назначили без какого-либо конкурса и по собственному усмотрению.

О том, почему Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСК) становиться одним из самых непрозрачных органов в Украине и как это может сорвать реформу – читайте в материале OBOZREVATEL.

Обещания и реальность

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о тотальном обновлении руководства наиболее коррумпированных органов, в том числе и ГАСИ. Для этого уволили главу ведомстве, его первого заместителя и руководителя разрешительного департамента.

Кабмин обещал прозрачные конкурсы и открытую электронную подачу документов для участия в отборе кадров на государственную службу. Но это все не про ГАСИ. Коррупционный спрут в строительной сфере не может позволить приход к системе посторонних лиц, тем более с реальным стремлением к реформам в этой области.

Пренебрегая принципами доверия общества, прозрачности, добропорядочности при отборе работников на государственную службу, ГАСИ провели закрытый конкурс на ключевые должности:

директор Департамента разрешительных процедур

начальника Управления организационного обеспечения, связей с общественностью, СМИ и информатизации

директор Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в городе Киеве

начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области

Руководством ГАСИ было принятие решения о недопущении СМИ к наблюдению за проведением конкурса.

Исполнение обязанностей руководителя ГАИК возложили на старых работников, которые вместо того, чтобы дождаться назначения Председателя и первого заместителя, сейчас проводят кадровые конкурсы. Все члены конкурсной комиссии являются яркими представителями печально известных старых кадров ГАСИ и частью ее коррупционной системы.

При таком составе комиссии можно гарантировать возврат старых кадров или просто внутреннюю миграцию представителей старой системы между подразделениями. Точно не произойдет назначения новых лиц, которые не были бы причастны к деятельности ГАСИ по крайней мере последние 5-10 лет.

В Украине могут полностью побороть коррупцию уже через 50-70 лет

Зачем это делается? По нашему мнению, старые схемы отбора "верных кадров" при таком составе комиссии, где все члены работники ГАСИ, что является частью этой системы много лет, позволит проведение внутренних конкурсов и назначения на должности максимального количество лояльных лиц к назначению председателя ГАСИ и его первого заместителя для сохранения воздействия на систему.

Таким образом, новому руководителю достался орган, в котором обильно цветет коррупция, а руководитель будет выполнять функции Британской королевы, внедряя цифровизацию, в то время как в аналоговом мире будет работать сеть офисов по сбору средств от застройщиков.

Послесловие:

Руководительница Министерства развития громад и территорий Украины Алена Бабак после вопроса о ситуации с проведением закрытых конкурсов при отсутствии нового руководителя ГАСИ, резко отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Или коррупционный поток уже проложил новое русло, или же минситру не хватает времени бороться с коррупцией в ГАСИ, чем воспользовались бенефициары схем.

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