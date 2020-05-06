Продавали с наценкой в разы: как "Эпицентр К" озолотился с помощью Тимошенко и Баума

"Эпицентр К" Александра Гереги на "гуманитарном грузе" из Китая, который с помощью замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко ввезли без уплаты НДС в Украину, мог заработать миллионы гривен. "Гуманитарку" продавали не только государственным предприятиям, органам власти, коммерческим структурам, но даже больницам.

OBOZREVATEL нашел десятки тендеров на поставки медицинских масок и других средств защиты, единственным участником которых был "Эпицентр К", и проанализировал цены, по которым он сбывал продукцию.

Имел ли Кирилл Тимошенко, который вместе с бизнесменом Борисом Баумом организовывал перелеты, личную финансовую заинтересованность – вопрос открытый. Однако можно смело утверждать: на "гуманитарке" неплохо зарабатывают. И сейчас мы расскажем, как.

Главное:

"Эпицентр К" продал средства медицинской защиты государственным органам и компаниям и даже больницам, в то время как Тимошенко рассказывал о "гуманитарной помощи";

по предварительным подсчетам, наценка на медицинские товары у "Эпицентра К" могла достигать 460%;

конкуренции у "Эпицентра К" фактически не было: они с помощью Офиса президента получили особую возможность завезти в разгар карантина товары напрямую из Китая и в этом, судя по всему, заключалась операция "Баум";

по данным журналистов, НДС за ввезенный товар не уплачивался, что фактически можно было организовать, только выдавая коммерческий груз за гуманитарный.

во всем мире гуманитарный груз ввозится по нулевой ставке, но почему коммерческий груз был освобожден от уплаты НДС – непонятно, тем более, что потом он продавался в розничной сети с уплатой всех налогов;

Больницы и госкомпании закупили у "Эпицентра К" масок на десятки миллионов

В своем интервью Кирилл Тимошенко утверждал, что "Эпицентр К" сам оплатил и самолет, и груз. Мол, президент встречал груз из гордости за украинскую компанию, а часть они "передали в больницы по всей стране". "Мы узнали о том, что одна из частных компаний, "Эпицентр", заказывает самолет "Мріия" у государственного предприятия "Антонов" и хочет привезти для себя коммерческий груз. Но с тем, что они везут коммерческий груз – это маски, очки, костюмы защиты – часть, фактически больше, чем треть этого груза, они передают в больницы по всей стране", – заявил Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

Хотя при этом, когда груз "Эпицентра К" поступил в Украину, пресс-служба Офиса президента заявила, что доставили "гуманитарку".

Но OBOZREVATEL удалось выяснить, что как минимум часть больниц не просто "получали" медицинские средства защиты от "Эпицентра К", а платили за них огромные суммы. Например, Мариупольская городская больница скорой помощи заплатила компании более миллиона гривен.

За эти деньги купили 1100 одноразовых медицинских костюмов. За каждый больница отдала 849 бюджетных грн. Что интересно, "эксклюзивные" одноразовые медицинские костюмы на сайте "Эпицентр К" подаются по цене в 799 грн. То есть переплата на каждом костюме составила 50 грн. А за 1100 штук – это уже "лишние" 55 тыс. грн. И это только одна больница (!).

Медицинские одноразовые костюмы в Китае можно купить всего за 184 грн! То есть наценка на каждом костюме составляет 461%! При этом с учетом, что доставка килограмма груза стоит около $6, наценка может составить всего 5-10%.

И это только самые крупные лоты. Всего, по предварительным расчетам, "Эпицентр К" продал средства защиты почти на 19 млн грн. Часть покупок происходила без тендеров, коммерческие структуры покупали напрямую.

Еще немного о ценах

Медицинские маски "Эпицентр К" продавали госпредприятиям и органам власти по цене 15,88 грн за штуку, как видно из опубликованных выше документов. Сейчас на сайте компании такие же маски можно купить уже по цене 11 грн/штука (акция).

Для примера, "Укргазвидобування" купила маски у компании Гереги на 12,4 млн грн. Если бы они покупали сейчас по акции, могли бы сэкономить 3,9 млн грн. А на китайском сайте Alibaba такие же трехслойные маски продают по цене 6,7 грн за штуку. Экономия, если покупать напрямую в Китае, могла бы составить 7,2 млн грн!

Гуманитарной помощью такие поставки назвать сложно. Это бизнес на коронавирусе, который удалось реализовать при поддержке государства. Главный вопрос – почему именно "Эпицентр К" получил такую возможность? К примеру, государственная компания "Нафтогаз" также организовывала рейсы. Эта компания принадлежит государству, а львиная доля ее доходов перечисляется в бюджет в виде дивидендов. Почему бы изначально не организовать поставки через госкомпанию и без больших наценок?

А теперь следите за тонкостью игры. Пункт первый – по данным журналистов-расследователей, самолет могут заказать только через Бориса Баума. Фактически произошла монополизация канала доставки, еще есть снижение налогооблажения на коммерческие грузы. Судя по всему, "наваром" господин Герега должен был с кем-то поделиться. Мы не знаем и не можем утверждать, с кем он делился. Но хорошо знаем, кто причастен к организации "гуманитарки".

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