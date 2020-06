Марк Цукерберг из-за бойкота Facebook потерял $7 млрд

Собственник и создатель Facebook Марк Цукерберг стал беднее на 7,2 миллиарда долларов после того, как ряд компаний забрал рекламу из его социальной сети.

Акции компании упали на 8,3%, передает Bloomberg . Падение произошло из-за того, что компания Unilever и еще ряд корпорация отказались размещать рекламу в соцсети.

Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index, падение цен на акции привело к тому, что рыночная стоимость Facebook сократилась на 56 млрд долларов, а состояние Цукерберга снизилась до 82,3 млрд долларов. Это также привело к тому, что главный исполнительный директор Facebook опустился на одну ступень на четвертое место в рейтинге самых богатых, обогнав босса Louis Vuitton Бернара Арно, который был повышен до уровня одного из трех самых богатых людей мира наряду с Джеффом Безосом и Биллом Гейтсом.

Компании от Verizon Communications Inc. до Hershey Co. также прекратили размешать рекламу в социальных сетях после того, как критики заявили, что Facebook не удалось в достаточной степени контролировать ненависть и дезинформацию на платформе. Coca-Cola Co. заявила, что приостановит всю платную рекламу на всех платформах социальных сетей как минимум на 30 дней.

