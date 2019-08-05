Отмывали миллионы: в ГБР раскрыли сложную схему

Госбюро расследований ведет уголовное производство о махинациях с облигациями государственного внутреннего займа. Фигуранты – сотрудники бирж и служащие, которые отмывали деньги.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на материалы судебного реестра. Под подозреним – лица, уполномоченные на выполнение функций государства и сотрудники компаний, которые торгуют ценными бумагами. Также в деле замешаны должностные лица двух крупных украинских бирж – "Фондовая Биржа ПФТС" и "Украинская биржа". На их базе и проводились злоупотребления.

Следователи описали, как была устроена преступная схема. Как сказано в материалах судебного реестра, обычно брокер от имени юрлица покупал в банке ОВГЗ и перепродавал по заниженной цене брокеру-подельнику, который действовал от имени филиц. В дальнейшем ценные бумаги выкупались обратно, но по завышенной цене. Так повторялось несколько раз. В конце схемы брокер-подельник "прятал концы в воду", продавая пакет облигаций по рыночной стоимости.

"В результате таких действий физическое лицо систематически получает инвестиционный доход, а юридическое лицо – инвестиционный убыток", – сказано в материалах дела.

Отмытые деньги подозреваемые переводили на счета подставных лиц, а потом их обналичивали в одном из банков.

"Через кассу в банковском учреждении АО "РВС БАНК" в общей сумме было снято более 264 млн грн", – говорится в публикации.

ГБР расследует отмывание денег

Как сообщал OBOZREVATEL, дело по отмыванию денег экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в Соединенных Штатах может стать самым масштабным в мировой истории.

Тем временем в феврале 2019 года Антикоррупционная прокуратура Австрии начала расследовать уголовное дело о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков на территории страны. Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Их имена не называют.

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