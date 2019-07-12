"Мало не покажется никому": синоптик озвучила прогноз и последствия для урожая в Украине

В Украине из-за дождей и гроз могут возникнуть проблемы со сбором урожая. Кроме того, синоптики ожидают южный циклон, из-за которого "мало с дождями не покажется никому".

Такой прогноз озвучила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, передает "Сегодня". "Дожди и повышенная влажность воздуха могут негативно влиять на темпы жатвы, возможно, на качество. Сохранение качества зерна будет зависеть от скорости сбора… А дожди периодически ожидаются по всей территории и даже, если оправдается прогноз, 16–17 [июля] мы ожидаем выход южного циклона и тогда с дождями мало не покажется никому", – пояснила эксперт.

Погода повлияет на урожай

Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. В связи с дождями в зоне риска оказался ячмень, говорит гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

"Ячмень нужно собрать в первую очередь. У него есть такая особенность – аграрии говорят: "ячмень "клюнул" - это когда колос из-за своей массы перегибает стебель и чем больше на него попадает дождь и дольше он стоит в поле, тем ниже он наклоняется и его тогда невозможно собрать. И как результат – будут огромные потери", – объяснил эксперт.

Чрезмерные дожди негативно сказываются и на качестве самих зерен, предупреждают специалисты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине ранние овощи в мае 2019 года появились на рынках на 10 дней раньше, чем в прошлом. Что привело к значительному снижению цен на овощи.

К слову о ценах, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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