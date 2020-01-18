"Максимальное ограничение отменили": Милованов рассказал о премиях у министров

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что у украинских топ-политиков нет ограничения по размеру премий. При этом он считает, что бонусы в $29 млн руководству "Нафтогаза" нужно урезать.

Об этом чиновник сказал в эфире программы "HARD з Влащенко". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Также он затруднился сказать, сколько получает за свою работу.

Новости Кабмин существенно поднял зарплаты украинским чиновникам

"Закон №1066 был изменен. Он позволяет заместителям министров, министрам и некоторым политикам платить премии больше 30%. Но отменены все другие льготы", – объяснил Милованов.

Милованов о зарплатах

Его собственный оклад составляет 18 тыс. грн, к которым можно "набирать" надбавки вроде материальной помощи. Он затруднился ответить, сколько денег получил за декабрь.

"Если бы мне условно 7 числа приходил одни платеж, я бы сказал. А так мне придет то 4 тыс. гривен, то 18 тыс, то 43 тыс. В один месяц приходит много, в другой может ничего не прийти. ... Я уже не получаю зарплату профессора Питтсбургского университета. Но у меня есть сбережения", – сказал Милованов.

По его словам, в Минэкономики стараются, чтобы топ-руководители получали до уплаты налогов получали 150 тыс. гривен, и после их уплаты – порядка 120 тыс. грн.

На вопрос, справедливо ли топ-менеджерам "Нафтогаза" Андрею Коболеву и Юрию Витренко за победу над "Газпромом" заплатят $29 млн, Милованов сказал, что это пока заявление Витренко. Но размер вознаграждения в контракте, по его мнению, нужно пересмотреть.

"Мое отношение к этому бонусу в 1% в контракте – тут была допущена большая ошибка. Такие контракты в западных компаниях, как правило, ограничивают сверху. Там говорят: не меньше 1%, если все хорошо, но не больше такой-то суммы. Это не было сделано. Так не правильно. Этот контракт нужно переписать, чтобы была какая-то максимальная сумма бонусов, которые можно выплатить", – сказал Милованов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Милованов пожаловался на низкую заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов.

Топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

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