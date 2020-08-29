Макрон заявил Меркель, что "Северный поток-2" не должен увеличить зависимость от РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря не должен увеличивать зависимость Европы от поставок российского газа.

Об этом со ссылкой на слова французского лидера сообщает издание Reuters. Трубопровод, направленный в обход Украины, может быть запущен в конце 2020 года или в начале следующего года, заявил президент России Владимир Путин. В Европе Германия получит выгоду от относительно доступных сделок по поставкам.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика Обозревателя

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