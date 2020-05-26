В Украине из-за засух и майских морозов погиб урожай. Цены на продукты подскочат уже летом

Экономисты прогнозируют рост цен на продукты питания уже через несколько месяцев

Аграрии в Украине понесли большие убытками: бесснежная зима, отсутствие осадков в первые месяцы весны, карантин – все это негативно сказалось на прибыли фермеров. И как только ситуация стала налаживаться, погода преподнесла аграриям очередной "сюрприз" в виде заморозков в конце мая.

Очень сильно пострадал рапс, ячмень и озимые, о потерях сообщают и те, кто занимается выращиванием картофеля и овощных культур. Каких погодных аномалий еще ждать фермерам, и как снижение урожайности повлияет на цены – узнавал OBOZREVATEL.

Дожди и заморозки

Недавние майские заморозки негативно сказались на урожае овощных культур, на что обратил внимание синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. На странице Укргидрометцентра в Facebook он опубликовал фото замерзших культур на полях в Запорожской области.

В Запорожье заморзки уничтожают урожай Facebook Игоря Кибальчича

В комментариях под постом жители из Киевской области и Прикарпатья также сообщают о заморозках на грунтах до -6 градусов.

Ужасная ситуация сложилась и в Кировоградской области, там из-за засух и заморозков посевы погибли на 300 гектарах земли, а фермеры вновь пересевают поля. По данным Департамента АПК Кировоградской области, в регионе погибло 2,7 тыс. га озимых. Таким образом, потери аграриев области составят от 20% до 30% урожая от запланированного.

В Тернопольской области пылевые бури и заморозки уничтожили урожай сахарного буряка, подсолнуха и помидоров, жалуются фермеры.

Ситуация критическая по всей Украине, однако синоптики успокаивают, больше никаких сюрпризов от погоды не будет в ближайшее время. Наоборот, она будет даже благоприятная для аграриев.

Погодные условия для аграриев улучшатся

"На протяжении недели у нас ожидается дождевая погода, и заморозков, или других угрожающих для растений явлений, не прогнозируется. Дожди для агросектора будут спасительными. Из-за засушливой погоды в предыдущий период, чтобы насытить грунты влагой, оценочно необходимо где-то 30-40 мм дождя. Это будет благоприятным для тех культур, которые уцелели после засухи", – сказал в комментарии OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Цены вырастут

Как сообщают экономисты, цены поднимутся на все категории продуктов, и на это повлияют не только плохие погодные условия.

"В Украине ожидается уменьшение производства аграрной продукции на 10%. Прогнозируемый сбор зерновых, также будет меньше на 8-9 млн тонн. Причин куча, и плохая погода не основная, весь мир плохо отсеялся из-за пандемии коронавируса. Уменьшение урожая происходит не только в нашей стране, именно поэтому в конце этого года цены на продукты пойдут вверх", – сказал в комментарии OBOZREVATEL член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На данный же момент рост цен не прогнозируется, так как на прилавках магазинов лежит урожай прошлого года. Кроме того, как говорит экономист, в связи с карантином спрос на продукты питания упал, это связано с закрытием работы заведений общественного питания.

В Украине ожидается рост цен на продукты питания

"Ситуация с ценами начнет сдвигаться тогда, когда мы перейдем в новый маркетинговый год, а это произойдет в конце июля, начале августа. Тогда цены поползут на все продукты, начиная с картофеля, заканчивая мясом, минимум на 10%", – заявил Пендзин.

В то же время, его коллега – экономический эксперт Алексей Дорошенко, более оптимистичен в прогнозах. По его словам, ситуация с урожаем прогнозируется значительно лучше, чем ожидалось.

"Цены на многие продукты откатились к уровню мартовских. Сейчас мы видим дождливую погоду, которая позволит все же собрать хороший урожай, но есть и пострадавшие регионы – Херсонский, Николаевский и Одесский. По отдельным хозяйствам вообще погибли посевы, а в остальных потеря урожая составляет около 60-70%", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Однако, как утверждает Дорошенко, это проблема только определенных регионов, в то же время в других ожидается рекордный сбор урожая, который компенсирует потери других областей.

Ситуация с урожаем прогнозируется значительно лучше, чем ожидалось

Экономист не ожидает резких скачков цен на продукты в ближайшее время, но в зоне риска находятся овощи борщевого набора.

"Будут трудности с луком, который в большинстве выращивается в Херсонской области, там проблема с урожаем. Закупить его будет проблематично, так как многие страны-импортеров, запретили вывозить этот овощ. Уже с марта лук и картофель поднялись в цене на 60-70%, и прогнозы не улучшаются", – отметил он.

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