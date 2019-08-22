Майнили криптовалюту: на Южно-Украинской АЭС ответили на обвинения СБУ

На Южно-Украинской АЭС опровергли, что незаконная добыча криптовалюты на их территории привела к разглашению гостайны.

Об этом заявили в пресс-службе компании на ее странице в Facebook.

Там подтвердили, что обыск на АЭС действительно был. В его ходе установлено, что один из сотрудников АЭС в складском помещении, доступ к которому был только у него, разместил собственное компьютерное оборудование для добычи криптовалют.

"Со своей стороны специалисты АЭС провели внутреннее расследование, в результате которого установили, что для майнинга криптовалют компьютерные сети ЮУАЭС не использовались, поэтому распространеная информация о риске утечки данных о физической защите атомной станции не имеет под собой никаких оснований", – заявили на Южно-Украинской АЭС.

К комментариях под новостью пользователи сразу же стали задавать острые вопросы.

"То есть, это нормально, когда работник АЭС на режимном предприятии майнит биткоины? А как это оборудование туда попало? А какую сеть он использовал для передачи информации? 4g?", – написал Андрей Коваленко.

В пресс-службе признали, что ситуация ненормальная, но больше деталей сообщать не стали.

Южно-Украинская АЭС sunpp.mk.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Южно-Украинской атомной электростанции (Николаевская область) занимались майнингом криптовалюты, допустив при этом разглашение гостайны о физической защите АЭС.

Так, сотрудники областного следственного отдела Службы безопасности Украины обнаружили в режимных помещениях станции компьютерную технику с подключением к интернету. Об этом сообщается в постановлении Центрального районного суда Николаева.

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