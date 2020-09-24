Магазины В2В Jewelry работают, но вкладчики уже не верят, что вернут деньги

Магазины финансовой пирамиды В2В Jewelry несмотря на заявления правоохранителей о подозрения, что были объявлены ее основателям, продолжают работать. Однако люди, которые вложили в нее деньги, уже не верят, что смогут вернуть капиталы.

В то же время потерпевшие не спешат обращаться в полицию с заявлениями об убытках. Например, в Харькове это сделали только десять человек, которые в целом потеряли 150 тысяч гривен. Об этом говорится в материале BBC Украина.

Харьковчанин по имени Нерсес был одним из тех, кто пожаловался в полицию. Он рассказал, что вложить деньги в эту компанию его "подбил" знакомый. Каждый раз приятель рассказывал о больших процентах и легком доходе. В конце концов Нерсес согласился и приобрел сертификатов В2В Jewelry на 10 тысяч гривен. А его друг получил из этого процент.

"Я инвестировал $454, заработал $362 с января. С января я не могу их снять", – жалуется Нерсес.

За деньгами мужчина приходил в магазин компании, звонил на горячую линию. Но кроме обещаний, что выплаты должны вот-вот начаться, ничего не получил. А в личном кабинете появилась функция депозита – туда, объясняет вкладчик, все бонусные средства переводит сама компания. И забрать их оттуда Нерс не может.

"Какому-то количеству людей выплачивают, кто дальше знакомых подтягивает. Я уже с этим знакомым поссорился", – говорит мужчина.

Он хочет вернуть средства, вложенные в В2В, но уже не рассчитывает на это, как и не верит в привлечение к ответственности тех, кого считает мошенниками.

Между тем, как сообщил сайт, некоторые магазины В2В Jewelry продолжают работать. На прилавках у них уже намного меньше ювелирных украшений, чем до падения пирамиды, однако продавцы продолжают уверять, что "инвесторы" смогут получить свои деньги обратно.

Как писал OBOZREVATEL: