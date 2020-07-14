Мафия грабит украинские семьи, легализируя игорный бизнес, – Тимошенко

Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что законом об игорном бизнесе, власти, по сути, легализует грабеж украинцев мафией: ради коррупционных схем сознательно уничтожают даже культурную и духовную основу развития нашего народа.

Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде. Тимошенко подчеркнула, что власть хочет обогатиться на человеческой беде, на эпидемии настоящей болезни – лудомании.

"Наши эксперты просчитали последствия принятия этого закона, и я сейчас хочу сообщить, что для того, чтобы получить в бюджет те четыре миллиарда гривен, о которых говорит президент, надо, чтобы украинцы проиграли 82 миллиарда гривен", – отметила лидер "Батьківщини".

При этом в законе, как отметила Тимошенко, по сути еще и предусматривается освобождение игорного бизнеса от налогов.

"Украинцы тяжело работают в аграрном секторе, тяжело работают на заводах, предприятиях, зарабатывая эту несчастную копейку для своей семьи. А мафии сейчас этим законом отдаются миллиарды для того, чтобы просто снять с людей эти деньги в беззаконный образом", – возмутилась лидер партии.

Тимошенко убеждена, что игорным законом власть, пренебрегая интересами людей, хочет обеспечить миллиардными потоками денег не только внутреннюю мафию, но и мировую.

"Они также привлекают мафию со всего мира, потому что дают возможность иностранным корпорациям участвовать в организации доения наших семей в системе игорного бизнеса. Это аморальное явление, которое делается президентом Украины по заказу криминальных кругов, которые превращали так называемые игровые залы на ячейки наркоторговли и проституции. Речь идет, по сути, о духовном уничтожения Украины", – предостерегла политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.