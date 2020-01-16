Люди Трампа пытались использовать Фирташа для борьбы с конкурентами – СМИ

Соратник адвоката президента США, Лев Парнас признался, что договаривался с украинским олигархом Дмитрием Фирташем о получении информации о конкуренте Дональда Трампа – Джо Байдене.
В обмен Фирташу обещали закрыть дело, по которому его должны экстрадировать в США. Об этом со ссылкой на интервью Парнаса телеканалу MSNBC сообщила "Українська правда".
"Мы пытались наладить связи (в Украине, - Ред.). Я получил определенные документы от Джона Соломона (журналиста американского издания The Hill, – Ред.). Чтобы получить какую-то информацию от Фирташа, мы должны были пообещать ему кое-что. Фирташа интересовало его преследование, его экстрадиционное дело. Так это началось", – сказал Парнас.
Лев Парнас
pravda.com
Парнас подтвердил, что получил за это около $1 млн. Из этих денег платили и юристам DiGenova & Toensing, которые взялись за дело Фирташа. По его словам, о том, что Фирташ может предоставить информацию по делу Burisma (украинская газодобывающая компания, в скандал с которой попал сын Байдена, - Ред), говорил Джон Соломон.
Также Парнас подтвердил, что дела Фирташа и компании бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского связаны, поскольку цель была – чтобы Украина объявила расследование по отношению к Байдену.
Дмитрий Фирташ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью было общение с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.
Позже Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.
Лещенко заявил, что не причастен к вмешательству в выборы президента США. Расследование, начатое по этому факту, якобы было инициировано отдельными представителями действующей украинской власти для того, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона и нового президента Украины.
Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лещенко вызовут на допрос в ГПУ.
В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о наличии улик, которые доказывают непосредственную причастность бывшего вице-президента страны Джо Байдена к коррупции в Украине.
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