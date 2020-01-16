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16 января • обновлено в 14:15
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Люди Трампа пытались использовать Фирташа для борьбы с конкурентами – СМИ

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Соратник адвоката президента США, Лев Парнас признался, что договаривался с украинским олигархом Дмитрием Фирташем о получении информации о конкуренте Дональда ТрампаДжо Байдене.

В обмен Фирташу обещали закрыть дело, по которому его должны экстрадировать в США. Об этом со ссылкой на интервью Парнаса телеканалу MSNBC сообщила "Українська правда".

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"Мы пытались наладить связи (в Украине, - Ред.). Я получил определенные документы от Джона Соломона (журналиста американского издания The Hill, – Ред.). Чтобы получить какую-то информацию от Фирташа, мы должны были пообещать ему кое-что. Фирташа интересовало его преследование, его экстрадиционное дело. Так это началось", – сказал Парнас.

Лев Парнас

Лев Парнас

pravda.com

Парнас подтвердил, что получил за это около $1 млн. Из этих денег платили и юристам DiGenova & Toensing, которые взялись за дело Фирташа. По его словам, о том, что Фирташ может предоставить информацию по делу Burisma (украинская газодобывающая компания, в скандал с которой попал сын Байдена, - Ред), говорил Джон Соломон.

Также Парнас подтвердил, что дела Фирташа и компании бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского связаны, поскольку цель была – чтобы Украина объявила расследование по отношению к Байдену.

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Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Политические скандалы в США
Персоны
Джо Байден Дональд Трамп Рудольф Джулиани
Место
США
Теги
скандалы burisma
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