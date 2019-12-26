"Любят шару": глава "Укрэнерго" указал украинцам на нюанс с тарифами

Украинцы не хотят платить за коммунальные услуги по рыночной стоимости, что не совместимо со стремлением жить в европейском сообществе.

Об этом заявил руководитель "Укрэнерго" (компания-оператор энергосистемы Украины) Всеволод Ковальчук в интервью РБК-Украина. По его словам, желание "шары" присуще ментальности многих народов, в том числе и украинского. По его мнению, к этому располагает беззаконие, длящееся в стране десятилетиями.

"И отсутствие справедливого суда, отсутствие справедливого наказания и при этом отсутствие воздаяния за какие-то положительные вещи. Это все деморализует нацию", – сказал Ковальчук.

Он провел параллель с пенсиями – мало кто в Украине хочет платить налоги, но любой ответит, что хочет получать большую пенсию. При этом он добавил, что знает случаи, когда махинациями со "скручиванием" счетчиков занимались люди, которые сами связаны с энергетикой.

"Я своими ушами слышал от людей из энергетической отрасли, как они хвастались, что они у себя на счетчике что-то там поставили, чтобы счетчик меньше крутил. Это, правда, было про газовый счетчик, а не про электрический. Но я это слышал от людей, которые получают зарплату из денег, которые люди платят за газ. Это дичайшее искажение ментальности и оно, к сожалению, присуще многим", – привел пример Ковальчук.

Махинации со счетчиками

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа. Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

В Министерстве социальной политики предупредили украинцев, что у них есть последний шанс оформить субсидию, если они хотят получить ее за весь отопительный период.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!