Lviv IT Jazz 2019: старт строительства IT Park и презентация Клуба инвесторов

28 июня Львов традиционно станет эпицентром легендарной джазовой музыки, а также местом, где соберутся политики, известные представители украинской ИТ-индустрии, инвесторы и международные эксперты. На ежегодной бизнес-конференции Lviv IT Jazz, в неформальной обстановке джазового Львова обсуждать важные экономические темы и стартовать глобальные проекты. В этом году на события расскажут все о старте строительства бизнес-парка Innovation District IT Park во Львове и представят уникальный для Украины клуб инвесторов Lviv Tech Angels.

Новый вид IT Park и будущие резиденты

В прошлом году во время конференции, Львовский ИТ Кластер совместно с инвесторами официально заложили капсулу масштабного технологического парка Львова - Innovation District IT Park, а в этом году на Lviv IT Jazz состоится официальное подписание договоров с будущими резидентами - крупнейшими IT-компаниями Львова, среди которых SoftServe, Intellias, N-iX, Perfectial, GlobalLogic. Договоры официально подпишут руководители компаний с одним из инвесторов и застройщиком проекта, инвестиционно-девелоперской компанией Galeria Center.

Подписание договоров аренды является 100% гарантией того, что строительство IT Park начнется уже этой осенью и до конца 2021 будет готова первая очередь. В нее войдут шесть 8-этажных офисных зданий, 18-этажный бизнес-центр и отдельный комплекс компьютерных лабораторий на 2000 кв.м, мультифункциональный центр с фудкортом, спорткомплексом, зоной для развлечений и шопинга. На конференции также покажут обновленную версию целого комплекса Innovation District IT Park, архитектура которого стала еще более современной и более изысканной.

В прошлом году проект привлек 180 млн долларов международных инвестиций. Среди инвесторов Innovation District IT Park - Galerija Centre, Brookfield & Partners и Horizon Capital.

Первый во Львове клуб инвесторов

Участников конференции ждет еще одно важное событие, которое точно повлияет на жизнь Львова - презентация нового проекта Львовского ИТ Кластера - Lviv Tech Angels. Это - первый в регионе инвестиционный фонд поддержки стартапов, целью которого является дать толчок развитию технологических бизнесов во Львове и Украине, создать благоприятные условия для роста продуктовых компаний и построить мощную стартап-культуру в стране.

Lviv Tech Angels - это еще одна возможность для Львова стать стартап-центром, узнаваемым на всеукраинском и глобальном уровне, привлекательным для талантливых предпринимателей и успешных бизнес-идей. В клуб инвесторов войдут руководители львовских ИТ-компаний, которые будут отбирать лучшие украинские стартапы для инвестирования, менторства, консультаций.

Инициаторами проекта являются Михаил Пузраков, Co-Founder и СОО в компании Intellias, Владимир Чирва, соучредитель Sigma Software и Андрей Павлов, CEO в N-iX.

Кроме этого, участников проекта на Lviv IT Jazz ждут актуальные панельные дискуссии с участием Павла Шеремета, основателя проекта Proryv.in.ua и члена Наблюдательного Совета Raiffeisen Bank Aval; Данила Билака, Председателя UkraineInvest, советника Премьер-министра Украины по вопросам инвестиций; Марины Петров, заместитель главы ЕБРР в Украине; Андрея Носка, Управляющего директора в Dragon Capital и др.

С программой конференции можно ознакомиться здесь .

Приглашаем журналистов и представителей медиа на официальную презентацию обновленного Innovation District IT Park и подписание договоров с ИТ-компаниями в 12:00, а также на презентацию клуба инвесторов Lviv Tech Angels в 13:00 в Lem Station (вул.Д.Витовського, 57) .

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