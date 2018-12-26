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''Удавка'' для Лукашенко: раскрыт сценарий Путина по "нежной оккупации" Беларуси

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Россия намерена использовать против Беларуси нефтяную "удавку", как ранее использовала против Украины газовую. Экономическое "благоденствие" режима Александра Лукашенко, основанное на нефтяной ренте, неумолимо подходит к концу.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Сергей Даниленко, комментируя обострение конфликта между Москвой и Минском.

"Россия действует очень похоже, как с Украиной – через энергетический комплекс. Если Украину она долгое время держала газовой "удавкой", то тут – нефтяной. Беларусь этой рентой и жила, а сейчас россияне говорят – "нет, мы требуем углубленной интеграции, давайте вместе будем собирать налоги, вместе вести таможенную политику". На это авторитарный Лукашенко, который любит власть, не может пойти", – объяснил Даниленко.

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По словам эксперта, Лукашенко должен осознавать, что "благоденствие в Беларуси, которое существовало за счет нефтяной ренты, на самом деле уже завершается".

На вопрос, можно ли считать конфликт между Москвой и Минском началом "нежной оккупации" Беларуси, международник ответил: "Хорошая формулировка, я не исключаю такой отдельный сценарий России для Беларуси… Я думаю, что он нарочно был разыгран или разработан для Беларуси".

''Удавка'' для Лукашенко: раскрыт сценарий Путина по "нежной оккупации" Беларуси

president.gov.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия отказалась выплачивать Беларуси компенсацию за проведение в РФ т.н. "налогового маневра" в нефтяной отрасли.

Перепродажа российской нефти, купленной по льготным ценам, долгие годы была основной статьей доходов белорусского экспорта. "Налоговый маневр" закроет Минску доступ к дешевой нефти.

В результате, по оценкам Александра Лукашенко, Беларусь в ближайшие годы потеряет около 10,5 млрд долларов.

Также президенты России и Беларуси не смогли договориться о новых ценах на газ. Лукашенко ранее возмущался тем, что для белорусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян в соседней Смоленской области – $70.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБурчук LIVE
Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСергей Даниленко
Место
Беларусь
Тег
Россия
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Всё что теперь недодаивают с Украины нужно как-то компенсировать. Интересно откуда же начнут доить?... Точно! Есть же ещё один "брат"!
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минин евген
минин евген
ПНХ ПТН, а потом, когда братья закончатся? ёбург и воронеж?
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