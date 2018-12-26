''Удавка'' для Лукашенко: раскрыт сценарий Путина по "нежной оккупации" Беларуси

Россия намерена использовать против Беларуси нефтяную "удавку", как ранее использовала против Украины газовую. Экономическое "благоденствие" режима Александра Лукашенко, основанное на нефтяной ренте, неумолимо подходит к концу.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Сергей Даниленко, комментируя обострение конфликта между Москвой и Минском.

"Россия действует очень похоже, как с Украиной – через энергетический комплекс. Если Украину она долгое время держала газовой "удавкой", то тут – нефтяной. Беларусь этой рентой и жила, а сейчас россияне говорят – "нет, мы требуем углубленной интеграции, давайте вместе будем собирать налоги, вместе вести таможенную политику". На это авторитарный Лукашенко, который любит власть, не может пойти", – объяснил Даниленко.

По словам эксперта, Лукашенко должен осознавать, что "благоденствие в Беларуси, которое существовало за счет нефтяной ренты, на самом деле уже завершается".

На вопрос, можно ли считать конфликт между Москвой и Минском началом "нежной оккупации" Беларуси, международник ответил: "Хорошая формулировка, я не исключаю такой отдельный сценарий России для Беларуси… Я думаю, что он нарочно был разыгран или разработан для Беларуси".

president.gov.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия отказалась выплачивать Беларуси компенсацию за проведение в РФ т.н. "налогового маневра" в нефтяной отрасли.

Перепродажа российской нефти, купленной по льготным ценам, долгие годы была основной статьей доходов белорусского экспорта. "Налоговый маневр" закроет Минску доступ к дешевой нефти.

В результате, по оценкам Александра Лукашенко, Беларусь в ближайшие годы потеряет около 10,5 млрд долларов.

Также президенты России и Беларуси не смогли договориться о новых ценах на газ. Лукашенко ранее возмущался тем, что для белорусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян в соседней Смоленской области – $70.

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