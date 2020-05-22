Лукашенко приказал белорусам создать собственную ракету

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу "оборонке" страны до сентября создать ракету с дальностью полета до 300 км.

При этом по поводу будущих испытаний пока еще не существующей ракеты у Беларуси уже возникли проблемы с Россией, сообщило агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Беларусь мирная страна, но она должна готовиться к возможному нападению. И если такое произойдет, то нужно "нанести неприемлемый урон противнику".

Лукашенко дал распоряжение о создании ракеты

"К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства", – сказал Лукашенко.

Представители завода ответили, что сейчас в Беларуси освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км и сообщили, что первый опытный образец будет готов к сентябрю.

Лукашенко приказал к сентябрю создать ракету БЕЛТА

Уже возникли проблемы с Россией

Разработчики ракеты сообщили, что для испытания рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. А вот Россия пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний.

"Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", – сказал Лукашенко.

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