Лукашенко пригрозил белорусам украинскими шахтерами: ему ответили

Украинские шахтеры не собираются ехать в Беларусь на заработки.

Они не намерены быть заменой своим белорусским коллегам, которые устроили забастовки против действующей власти. Об этом в Facebook заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут безработные шахтеры из Украины.

Шахтеры – одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!" – заверил Волынец.

Он выразил поддержку белорусским шахтерам и призвал Лукашенко не упоминать украинских горняков в своих политических высказываниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента началась общенациональная забастовка. Утром 11 августа люди стали массово покидать работу, выходить на улицы, продолжая митинговать.

18 августа в Беларуси к забастовке присоединились сотрудники предприятия "Беларуськалий", которое является важнейшим предприятием для страны и в 2019 году обеспечило 5,6% бюджета страны.

Напомним, что в легитимности переизбрания Лукашенко на шестой срок сомневаются и общественность, и наблюдатели.

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