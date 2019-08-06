"Лучшее время для покупки": украинцам рассказали, что будет с курсом доллара

В Украине укрепление курса гривни к доллару достигло своего пика, уже в ближайшие недели американская валюта вновь начнет дорожать.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Илья Несходовский. По его мнению, сейчас настало лучшее время, чтобы покупать доллары.

Как отметил экономист, укрепление курса гривни является временным, поскольку оно произошло не в результате роста экономики, а благодаря крупному притоку иностранного капитала на рынок украинских ценных бумаг.

"Сейчас лучшее время, чтобы покупать доллары... В одном из обменных пунктов я видел продажу долларов по цене ниже 25 грн. Это уникально", – подчеркнул он.

Несходовский считает, что уже на текущей неделе будет наблюдаться определенное ослабление национальной валюты, а в конце августа украинцы увидят рост курса доллара.

На вопрос, сможет ли новое правительство Украины удерживать курс доллара, эксперт ответил: "Нет. Это вопрос рынка. Ни один премьер не сможет и не будет держать – это не его компетенция. У нас нет кого-то, кто рычагом корректирует курс".

finclub.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минэкономики спрогнозировало, что в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$.

Согласно прогнозу, в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. В 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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