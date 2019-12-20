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21 декабря • обновлено в 01:38
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Лучше, чем у Путина: Пристайко сделал громкое заявление по газу

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Украинская газотранспортная система в три раза превышает мощность российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом, передает DW.

Пристайко подчеркнул, что Украина способна обеспечить поставки газа потребителями в Европейском Союзе "в объемах, которые втрое превышают мощности Северный поток-2".

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Дипломат добавил, что российский газопровод является больше политическим проектом, чем экономическим.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Как писал OBOZREVATEL, российская сторона согласилась выплатить "Нафтогазу" 3 миллиарда долга в рамках решения Стокгольмского арбитража.

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Темы
Северный поток-2 Поставки газа в Украину
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Похвастался советской ГТС. Да, Приставайко, Советский Союз строил как надо! Вам за 30 лет не удалось развалить, как ни старались
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А запасы газа у России в 100500 раз превышают запасы газа у Украины
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Втрое превышает северный поток-2 ……. мдя а если приплюсовать к нему северный поток-1 ??? а если еще и турецкий ??? украинцы над вами смеётся весь мир ….
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