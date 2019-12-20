Лучше, чем у Путина: Пристайко сделал громкое заявление по газу

Украинская газотранспортная система в три раза превышает мощность российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом, передает DW.

Пристайко подчеркнул, что Украина способна обеспечить поставки газа потребителями в Европейском Союзе "в объемах, которые втрое превышают мощности Северный поток-2".

Дипломат добавил, что российский газопровод является больше политическим проектом, чем экономическим.

Вадим Пристайко ВВС

Как писал OBOZREVATEL, российская сторона согласилась выплатить "Нафтогазу" 3 миллиарда долга в рамках решения Стокгольмского арбитража.

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