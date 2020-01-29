Лоббирует интересы России? Против главы НКРЭКУ начали уголовное расследование. Документ

Главное следственное управление Нацполиции начало досудебное расследование в отношении главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Его фактически подозревают в "игре" в пользу России.

Уголовное производство ведется по статье "Служебная небрежность, послужившая причиной тяжких последствий". Информация о нем была внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 28 января 2020 года. Об этом говорится в выписке из реестра, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Тарасюк на заседании НКРЭКУотказался рассматривать вопрос о прекращении импорта электроэнергии из России, нарушив процедуру.

В документе сказано, что ведомости в ЕРДР внесены по заявлению главы правления общественной организации "Всеукраинское объединение правоведов "Имеем право!" Виталия Куприя о совершении уголовного правонарушения.

"В соответствии с данным заявлением 24 января 2020 года глава НКРЭКУ Тарасюк В. В. провел заседание НКРЭКУ, на котором не был рассмотрен вопрос остановки импорта электроэнергии из Российской Федерации. При этом Тарасюком В.В. и другими должностными лицами НКРЭКУ проигнорировано письмо Министра энергетики и защиты окружающей среды Оржеля А.А. по этому вопросу, в связи с чем была совершена служебная небрежность", – говорится в документе.

Выписка из ЕРДР

Там отмечается, что досудебное расследование продолжается.

НКРЭКУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 ноября 2019 года, Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции. Он включает в себя запрет на продажу и поставку электроэнергии, которая импортируется из Российской Федерации.

После введения запрета на импорт электричества из России по двусторонним договорам, Украина будет закупать российскую электроэнергию под видом белорусской.

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