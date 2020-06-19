Лидеры ЕС продлили санкции против России
Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев – до января 2021 года.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Лидеры ЕС договорились сегодня на видеоконференции EUCO о продлении экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев. Это будет оформлено в ближайшие недели", – написал Йозвяк.
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему нельзя снимать санкции, сообщил ТАСС.
"Ход реализации Минских соглашений не позволяет отменить санкции против России", – сказала Меркель.
Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Евросоюза в четверг, 18 июня, продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.
США продолжат политику санкций в отношении России, которая развязала войну на Донбассе. Об этом стало известно после переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Дмитрием Кулебой.
В России назвали "аморальным" отказ стран Запада, Украины и Грузии снять с нее санкции под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Это требование Кремля было заблокировано на уровне ООН.
Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в мемуарах заявил, что Трамп в частном порядке жаловался на санкции против России, хотя публично их поддерживал.