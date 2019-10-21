Лидер в своей сфере: под Одессой сгорело крупное предприятие

В Одесской области в селе Степановка сгорело предприятие по переработке чеснока.

Как сообщает Одесское управление ГСЧС, сигнал о возгорании в пожарную часть поступил в 6:57 и к 11:05 он был ликвидирован. Площадь пожара составила 1000 кв.м., погибших и пострадавших нет.

"По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было установлено возгорание в одноэтажном металлическом здании склада предприятия по переработке чеснока ООО "Агропатриот", – говорится в сообщении.

О пожаре в Facebook также сообщила директор предприятия Наталья Сударкина.

"Смело могу сказать, что сегодня мы лидеры этой отрасли в Украине, мы экспортируем нашу продукцию в США, Канаду и Европу, приняли заказы на Японию – самые требовательные рынки в мире", – написала она.

Сударкина добавила, что за 10 лет введения бизнеса ей приходилось бороться с "системой", государственными "помощниками", отбиваться от рейдерских атак, обысков и арестов техники.

"Реквием по мечте…Сегодня все закончилось. Агро-Патриот умер. Причины пока не известны, ведутся следствия", – подытожила она.

Предприятие по переработке чеснока Facebook\Наталья Сударкина

Пожар на предприятии ГСЧС

Пожар на предприятии ГСЧС

Пожар на предприятии Facebook\Наталья Сударкина

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