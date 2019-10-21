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21 октября • обновлено в 17:16
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/ Рынки и компании

Лидер в своей сфере: под Одессой сгорело крупное предприятие

2.2т Читать материал на украинском

В Одесской области в селе Степановка сгорело предприятие по переработке чеснока.

Как сообщает Одесское управление ГСЧС, сигнал о возгорании в пожарную часть поступил в 6:57 и к 11:05 он был ликвидирован. Площадь пожара составила 1000 кв.м., погибших и пострадавших нет.

"По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было установлено возгорание в одноэтажном металлическом здании склада предприятия по переработке чеснока ООО "Агропатриот", – говорится в сообщении.

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О пожаре в Facebook также сообщила директор предприятия Наталья Сударкина.

"Смело могу сказать, что сегодня мы лидеры этой отрасли в Украине, мы экспортируем нашу продукцию в США, Канаду и Европу, приняли заказы на Японию – самые требовательные рынки в мире", – написала она.

Сударкина добавила, что за 10 лет введения бизнеса ей приходилось бороться с "системой", государственными "помощниками", отбиваться от рейдерских атак, обысков и арестов техники.

"Реквием по мечте…Сегодня все закончилось. Агро-Патриот умер. Причины пока не известны, ведутся следствия", – подытожила она.

Предприятие по переработке чеснока

Предприятие по переработке чеснока

Facebook\Наталья Сударкина

Пожар на предприятии

Пожар на предприятии

ГСЧС

Пожар на предприятии

Пожар на предприятии

ГСЧС

Пожар на предприятии

Пожар на предприятии

Facebook\Наталья Сударкина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах на заводе "Гуала Кложерс Украина" произошел взрыв производственного оборудования, после чего разгорелся пожар.

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Место
Украина Одесса
Теги
пожар ГосЧС
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