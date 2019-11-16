Лесники срубили деревьев на 100 млн грн: раскрыта масштабная схема под Харьковом

В Харьковской области прокуратура сообщила об подозрении восьми лесникам, которые незаконно вырубили 18 тысяч деревьев на общую сумму в 98 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Так, ГБР установило: лесники незаконно вырубали деревья на той территории, за которой должны были следить. 14 ноября 2019-го правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства подозреваемых.

Лесники уничтожали лес ГПУ

Сейчас их подозревают в преступлениях, предусмотренными ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи - от семи до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября народный депутат Алексей Кучер сообщил о задержании при попытке дать взятку 100 тыс. долл. детективу НАБУ начальника Гутянского лесхоза Виктора Сысы. В Бюро информацию подтвердили.

28 августа детективы НАБУ провели обыски в доме Сысы. Его заподозрили в злоупотреблениях при продаже древесины. Перед этим лесник повздорил с президентом Владимиром Зеленским.

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