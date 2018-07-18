Леса Украины будут спасать от контрабанды по плану Радикальной партии

Правительство утвердило предложенный Радикальной партией Олега Ляшко план преодоления масштабной контрабанды леса-кругляка.

Об этом по результатам заседания Кабмина сообщил заместитель лидера РПЛ по экономической политике, председатель Комитета промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Нардеп отметил, что правительство предоставило положительное заключение и рекомендовало президенту Украины Петру Порошенко подписать инициированный РПЛ и принятый парламентом Закон №5495 о запрете экспорта дров и криминализации контрабанды леса-кругляка. Конституционный срок подписания данного законопроекта президентом истекает 24 июля.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал предложенное радикалами введение тотального осмотра всех вагонов с дровами с фотофиксацией и обращение в таможенные органы ЕС для обмена информацией и совместного расследования масштабной контрабанды.

"Авторитетная международная исследовательская организация обнародовала результаты исследований, которые фактически подтверждают позиции, которые мы с Олегом Ляшко и командой РПЛ отстаиваем уже несколько лет. Более миллиона кубометров леса выехало в ЕС незаконно, вопреки мораторию на экспорт леса-кругляка и вопреки европейскому законодательству. Это же не иголка в стоге сена! Это больше 10 тысяч вагонов кругляка, вывоз которых за границу под видом дров согласовали конкретные люди. Это масштабная афера, которая должна быть расследована! Виновные должны понести жесткое наказание. Мы предвидим до 12 лет тюрьмы за контрабанду леса через тот закон, который провели в парламенте", - рассказал Галасюк.

"Хорошо, что правительство начало действовать по преодолению контрабанды согласно предложений РПЛ. Плохо, что до того они потратили несколько лет на борьбу с нашим мораторием на экспорт леса. Это потому, что для них главное - иностранные кредиты, а для нас с Олегом Ляшко - инвестиции в промышленность, рабочие места и доходы украинцев!" - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе, Нацполиции и Госгеокадастру проверить все лесхозы на предмет незаконной вырубки и контрабанды леса.

Напомним, ранее СМИ детально описали, как в Украине борются с незаконной вырубкой леса.