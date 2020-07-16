Легализация азартных игр: сколько зарабатывают на казино в мире и что с этим не так в Украине

После долгих разговоров в Украине наконец легализовали игорный бизнес. По словам законодателей, подпольная работа казино приносила убытки бюджету в размере 10 миллиардов гривень в год. Теперь эти деньги должны пойти на развитие спорта, культуры и медицины.

Но на данный момент в законе есть один минус, который позволит в первые несколько лет платить организаторам азартных игр меньше налогов, или же не платить вовсе. OBOZREVATEL решил разобраться, почему так произошло, и сколько денег зарабатывают мировые страны от деятельности казино.

Отсутствие финансового контроля

Для контроля за деятельностью казино парламентарии решили создать отдельный государственный орган – Комиссию по регулированию рынка азартных игр, которая будет состоять из главы и шести членов комиссии.

Одной из главных функций уполномоченного органа будет онлайн-мониторинг финансовых операций на рынке. Организаторы азартных игр должны будут передавать данные о ставках и выигрышах через новосозданную систему онлайн-мониторинга в режиме реального времени.

Но полноценно данная система заработает только через 2,5 года, а до этого бизнес получает все возможности скрывать реальный уровень дохода, а соответственно платить меньше налогов.

Игорный бизнес в Украине может уйти от уплаты налогов в первые годы

А по словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, пока система мониторинга не будет введена, вероятно, что и налога на валовой доход игорного заведения в это время не будет. На данный момент финансовый комитет работает над законопроектом, который урегулирует правила налогообложения игорного бизнеса.

Чтобы уменьшить потери бюджета, депутаты решили до запуска мониторинга увеличить цены на получение лицензии втрое.

Какой доход от азартных игр в других странах

Пока в Украине только решается вопрос о налогообложении игорного бизнеса, рассмотрим, какие налоговые ставки на работу казино действуют в разных странах мира.

Говоря об азартных играх, в первую очередь вспоминается место, где сосредоточено больше всего игорных зданий в мире – Лас-Вегас. Годовой доход от деятельности крупнейших игровых заведений в штате достигает 14 млрд долларов, из них 6,75% идет на уплату налогов. Кстати, в Лас-Вегасе существует налогообложение и выигрышных средств в размере до 35% в зависимости от сумы.

В год казино Лас-Вегаса получают до 14 млрд долларов

Еще одна игорная Мекка находится в китайском городе Макао – единственное место в стране, где разрешены азартные игры. Этот сектор платит 35% от своей прибыли в качестве налога. Доходы от игорной индустрии составляют 37,6 миллиарда долларов. Казино приносят около 80% всех доходов местного бюджета или 12,3 миллиарда долларов ежегодно.

Казино китайского города Макао приносят около 80% всех доходов местного бюджета

Город-государство Монако также славится казино, которые ежегодно зарабатывают около 210 миллионов евро. Кстати, власти запретили играть местным жителям, делать ставки в игровых домах княжества могут только иностранцы. Монако – территория с низким налогообложением, поэтому там платят только налог на добавленную стоимость.

Поиграть можно и на острове Мальта, который привлекает игороманов низкой налоговой ставкой – всего 1% от общего оборота игорного заведения при условии, что эта сумма не превышает 548 тысяч долларов.

В других странах Европы налоги на доход от работы казино могут достигать до 80% – такая ставка действует в Германии, Франции, Люксембурге и Австрии.

В разных странах налог на доход от работы казино колеблется от 0 до 80%

Например, французский игровой бизнес приносит более 2 млрд евро прибыли в год,

В Дании казино должны платить от 45% до 75% от общего дохода от игры, но при этом у них не предусмотрены другие дополнительные платежи. А в соседней Польше ставка не превышает 50%, что позволяет стране зарабатывать десятки миллионов евро в год.

Наименьший налог платят в таких странах, как Бельгия, Чехия, Финляндия и Сингапур – от 2,5 до 15%.

Налог на выигрыш

Еще одна проблема, с которой столкнулись украинские законодатели – стоит ли оставлять налог на выигранные деньги в казино. Сейчас любая выплата игроку облагается по ставке НДФЛ 18% плюс военный сбор 1,5%. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий предлагает либо убрать налогообложение выигрыша, либо установить его с определенной суммы.

В мире же разные страны вводят этот налог по-разному. Как упоминалось, в том же Лас-Вегасе счастливчику придется отдать 35% от выигранной суммы, в Аргентине или Мексике чуть меньше – 31%. В Польше это будет 10% от выигрыша. Но во многих европейских странах такого налога нет.