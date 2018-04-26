Twiitter во второй раз в своей истории заявил о прибыли

Twitter Inc в среду во второй раз в своей истории отчиталась о квартальной прибыли и выручке, которая превысила прогнозы аналитиков.

Также компания сообщила о росте числа ежемесячно активных пользователей за счет продаж видеорекламы в Азии и на других рынках за пределами США, сообщает Reuters. Так, число пользователей увеличилось на 3% до 336 миллионов, превысив прогноз аналитиков на уровне 334 миллионов.

Продажи за рубежом выросли на 53% в годовом выражении, в то время как в США - на 2%. Общая выручка увеличилась на 21%. В первом квартале сумма выросла до $664,9 миллиона, превысив усредненный прогноз аналитиков на уровне $607,6 миллиона. Выручка от рекламы составила $575 миллионов, превысив прогноз в $523,1 миллиона.

Чистая прибыль Twitter составила $61 миллион, или 8 центов на акцию, против убытка в $61,6 миллиона, или 9 центов на акцию, годом ранее.

Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила 16 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали показатель в 12 центов на акцию.