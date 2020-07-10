Зеленский захотел доллар по 30 грн: как подорожает бензин

Если курс доллара подскочит до 30 грн/$, то топливо на украинских АЗС может подорожать на 3 грн/л.

Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в Facebook. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский бизнес понес миллионные убытки и многие предприятия закрылись из-за того, что реальный курс доллара на рынке ниже 27 грн/$, тогда как бюджет рассчитан по курсу 30 грн/$.

"Не знаю, кто там консультирует Зеленского и кто там в курсе происходящего в НБУ (он сказал, что все предприниматели это понимают), но разгон курса доллара до 30 грн – это страшный сон для топливного рынка. К существующему уровню это 3 грн, а значит рост цен составит минимум 2,5 грн/л или 10% с существующим ценам", – написал Куюн.

Он добавил, что подорожанию бензина также будет способствовать рост цен на нефть.

По состоянию на 10 июля, по данным на портале "Все АЗС", средняя цена литра топлива в Киевской области такая:

А-98 – 26,35 грн;

А-95+ – 23,62 грн;

А-95 – 22,27 грн;

А-92 – 21,22 грн;

А-80 – 17,99 грн;

ДТ – 21,72 грн.

Цены на бензин в Киевской области vseazs.com

Пострадает строительство дорог

Куюн отметил, что от скачка цен на импорт может пострадать программа "Большое строительство".

"Подрядчики уже провели тендеры и зафиксировали цены на сезон в частности на битум. Его подорожание на 10% из-за проседания курса приведет либо к срыву поставок, либо к пропорциональному пересмотру цен и соответственно смет. И это только битум, а там же и куча техники в лизингах-кредитах и так далее", – высказался эксперт.

При этом вырастет и сумма акцизов на нефтепродукты, которые установлены в евро. То есть, вырастут и гривневые поступления в Дорожный фонд.

"Эффект, безусловно, будет комплексный, но рост цен на топливо не пройдет незаметно", – подытожил Куюн.

Как может подорожать бензин Facebook Сергея Куюна

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры. Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.