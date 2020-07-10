Зеленский захотел доллар по 30 грн: как подорожает бензин
Если курс доллара подскочит до 30 грн/$, то топливо на украинских АЗС может подорожать на 3 грн/л.
Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в Facebook. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский бизнес понес миллионные убытки и многие предприятия закрылись из-за того, что реальный курс доллара на рынке ниже 27 грн/$, тогда как бюджет рассчитан по курсу 30 грн/$.
"Не знаю, кто там консультирует Зеленского и кто там в курсе происходящего в НБУ (он сказал, что все предприниматели это понимают), но разгон курса доллара до 30 грн – это страшный сон для топливного рынка. К существующему уровню это 3 грн, а значит рост цен составит минимум 2,5 грн/л или 10% с существующим ценам", – написал Куюн.
Он добавил, что подорожанию бензина также будет способствовать рост цен на нефть.
По состоянию на 10 июля, по данным на портале "Все АЗС", средняя цена литра топлива в Киевской области такая:
А-98 – 26,35 грн;
А-95+ – 23,62 грн;
А-95 – 22,27 грн;
А-92 – 21,22 грн;
А-80 – 17,99 грн;
ДТ – 21,72 грн.
Пострадает строительство дорог
Куюн отметил, что от скачка цен на импорт может пострадать программа "Большое строительство".
"Подрядчики уже провели тендеры и зафиксировали цены на сезон в частности на битум. Его подорожание на 10% из-за проседания курса приведет либо к срыву поставок, либо к пропорциональному пересмотру цен и соответственно смет. И это только битум, а там же и куча техники в лизингах-кредитах и так далее", – высказался эксперт.
При этом вырастет и сумма акцизов на нефтепродукты, которые установлены в евро. То есть, вырастут и гривневые поступления в Дорожный фонд.
"Эффект, безусловно, будет комплексный, но рост цен на топливо не пройдет незаметно", – подытожил Куюн.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры. Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.