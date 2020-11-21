Курс взлетит в два раза: аналитик рассказал, что будет с биткоином

Курс биткоина до конца 2020 года увеличится с 18,4 до 20-25 тысяч долларов. При этом в дальнейшем первая криптовалюта увеличится в цене в два раза и подорожает до 40 тысяч долларов за монету.

Такой прогноз РБК рассказал глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. "В долгосрочной перспективе монета продолжит рост, так как очевидно, что биткоин постепенно становится защитным активом. На фоне глобального кризиса крупнейшие компании, инвестфонды и простые инвесторы пытаются спасти свои накопления, приобретая биткоин. Это в дальнейшем и будет стимулировать подъем котировок. Биткоин к концу 2020 года вполне может превысить отметку 20-25 тысяч долларов, а в дальнейшем вырасти выше 40 тыcяч долларов за монету", –отметил Деев.

Последние несколько недель курс биткоина уверенно растет и уже преодолел максимальную отметку за два года. Одна из причин такого роста: на фоне экономического кризиса, падения экономик большинства стран инвесторы пытаются спасти свои деньги и вкладывают их в разные активы, в том числе и в криптовалюты. Традиционно на первом месте по популярности оказалась первая криптовалюта – биткоин.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.