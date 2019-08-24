Курс внезапно взлетит: инвесторы спрогнозировали стоимость биткоина

Курс биткоина преодолеет отметку $30 000 в течение ближайших 12 месяцев, уверены китайские инвесторы.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного фирмой BabelFinance, передает 8btc. Среди основных причин инвестирования в криптовалюту большинство опрошенных (84,3%) назвали оптимизм касательно будущих перспектив биткоина и желание хранить этот актив "на долгосрок". 25,3% респондентов сказали, что их привлекает возможность получения краткосрочной прибыли.

Капитализация биткоина пробила отметку в 190 млрд долларов

31,3% участников опроса заявили, что доля криптоактивов в их инвестиционных портфелях занимает более 50%; у 12% респондентов этот показатель находится в диапазоне 41-50%, а у 10,8% китайских криптоэнтузиастов — от 31% до 40%. Самым популярным активом является биткоин, однако многие хранят также Ethereum (57,8% респондентов), USDT (50,6%) и EOS (41%).

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году. Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.

Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее,но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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