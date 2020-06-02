Рубль укрепился вслед за ростом цен на нефть

Андрей Довгань Рынки и компании 10:46, 2.06.2020 Обновлено: 10:51, 2.06.2020

Курс рубля укрепляется вслед за ростом цен на нефть. На Московской бирже во вторник, 2 июня, доллар подешевел почти на 8 копеек, опустившись до 69,04 руб./$.

Евро также незначительно подешевело – его стоимость снизилась до 76,85 руб./евро (минус 10 копеек). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:30 по киевскому времени.

Курс валют в России
Курс валют в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара на 1 июня установлен на отметке 26,86 грн/$. Американская валюта подешевела на 4 копейки за сутки. В последнее время гривня продолжила укрепляться по отношению к доллару.

Экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

В правительстве России собираются закрывать дыры в бюджете за счет продажи населению "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их аналогов в регионах.

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Экономика Рынки и компании

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