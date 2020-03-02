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2 марта • обновлено в 12:52
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Курс рубля совершил резкий разворот: сколько стоит

5.4т
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В России после затяжного падения впервые за последние недели начал укрепляться курс рубля.

Так, утром в понедельник, 2 марта, доллар подешевел на 60 копеек. Его стоимость составила 66,3 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Новости
В России обвалился курс рубля: сколько стоит

Также подешевел евро. Правда, российская валюта укрепилась всего на 30 копеек – до 73,5 руб/евро.

В прошлую пятницу, 28 февраля, курс рубля резко упал. Аналитики падение объяснили как угрозой пандемии коронавируса (она ускоряет падение цен на нефть), так и нарастанием конфликта России и Турции.

Курс рубля

Курс рубля

zn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

  • Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

  • В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

  • Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

  • Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

  • В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

  • Паника, вызванная эпидемией коронавируса, больно ударила по экономике России. В четверг, 27 февраля, буквально за полдня курс доллара поднялся на 32 копейки – до 65,79 руб.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
евро доллар рубль курс валют
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