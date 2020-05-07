Курс рубля вырос, несмотря на падение цен на нефть: график

В России укрепляется курс рубля. В четверг, 7 мая, доллар на Московской бирже подешевел почти на 50 копеек – до 74,07 руб./$.

А евро впервые за долгое время упал ниже 80 руб./евро – валюта торгуется по 79,95 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи. Это происходит на фоне падения стоимости нефти.

Биржа советует спекулянтам спешно продавать иностранную валюту.

Стоимость доллара в России на бирже

Стоимость евро в России на бирже

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 7 мая, такой:

доллар – 73,97 рублей;

евро – 80,05 рублей.

Курс валют в России

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).