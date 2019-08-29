Курс рубля обвалится до нового года: появился прогноз

В России бьют панику – курс доллара приближается к отметке в 67 рублей, а до конца года, по прогнозам экспертов, может взять планку в 70 рублей.

При этом российские ведомства надеются, что нацвалюта к новому году значительно окрепнет. Об этом пишет "Газета.ру".

Российская нацвалюта на открытии торгов в четверг, 29 августа, стала стремительно дешеветь. Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,78-66,94 рублей. Евро только в первые десять минут прибавил в стоимости 16 копеек и пересек отметку в 74 рубля.

Ближе к обеду рубль начал отыгрывать падение. Однако торговый коридор доллара все равно оказался почти на 40 копеек выше действующего официального курса, а коридор евро — на 42,67 копейки.

Опрошенные изданием аналитики считают, что рубль лихорадит из-за падения стоимости нефти.

"При текущей нестабильной ситуации на энергетических рынках рубль продолжит лихорадить. При самом негативном сценарии, например, если цена барреля нефти упадет до $50, доллар может взлететь до 70 рублей. Так что торговый коридор 69 – 70 рубль мы можем увидеть уже к концу года", — не исключает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Помимо нефти, на рубль давит и нестабильная геополитическая ситуация, добавляет аналитик.

"Инвесторы начинают паниковать и диверсифицируют свой портфель в пользу менее рисковых активов. В результате они сбрасывают валюты развивающихся стран, в том числе и рубль", — объясняет Бодрова.

Между тем, пишет издание, экономический блок российского правительства придерживается более оптимистических оценок. К примеру, в Минэкономразвития РФ считают, что выше отметки в 70 рублей курс доллара может подняться не раньше 2023 года.

Курс Рубля

Как сообщал OBOZREVATEL, экономику России может сотрясти уже в 2021 году. Причина – в огромных долгах населения по кредитах. Помочь могут только неотложные меры, сдерживающие рост "долгового пузыря". Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Из-за кризиса в России падают доходы даже у миллиардеров. За последний год общее состояние 10 самых богатых семей выросло всего на $300 млн, до $25,3 млрд. А три клана выбыли из списка.

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