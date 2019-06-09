Курс резко взлетит: аналитик спрогнозировал многократный рост биткоина

Биткоин подтвердил свои права на рынке и в ближайшее время перейдет с действующего диапазона $7-8 тыс. до $25-$35 тыс.

Об этом со ссылкой на прогноз CEO Huobi Андрея Грачева сообщает издание РБК. "Если говорить о прогнозах, то я бы смотрел в горизонт $25-$35 тыс. за биткоин в концу года с коррекцией до $6-$7 тыс. в июне-–августе", – предположил Грачев.

Операционный директор Xena Exchange Константин Плавник уверен, что сейчас на рынке сформировался баланс. Эксперт утверждает, что в летние месяцы всегда происходит некое затишье, поэтому в ближайшее время потрясений скорее всего не будет. "Рассчитываем, что в ближайший месяц волатильность снизится. Курс стабилизируется в диапазоне $7-$8 тыс. за биткоин с тенденцией к плавному снижению", — отметил Плавник.

Отскок курса с отметки в $8600 до $7700 произошел из-за того, что трейдеры и инвесторы попытались заработать на спекулятивных сделках или зафиксировать прибыль, объяснил советник председателя правления Ассоциации "Финансовые инновации" Мурад Салихов. По его словам, интервал в $7500-$7900 стал вполне предсказуемым для первой криптовалюты в начале лета.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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