Курс резко развернулся: рынок ушел в "красную зону", а биткоин упал 

Курс биткоина всего за сутки потерял около 10%, опустившись с $8,7 тыс. до менее $8 тыс. за монету.

Об этом сообщает издание Forklog. Общий негативный тренд был продолжен в ночь на 4 июня, когда цена биткоина за несколько часов упала до $7,7 тыс. Несколько ранее днем криптовалюта торговалась в районе $8,7 тыс.

Впоследствии биткоин несколько отыграл позиции, поднявшись вплотную до $8 тыс., где и торгуется на момент 4 июня. Вместе с биткоином в глубокую красную зону ушел остальной рынок криптовалют, при этом среди ведущих альткоинов наибольшие потери понес за последние сутки EOS, цена которого упала на 12% до $6,70.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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