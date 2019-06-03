Курс резко развернется: известный аналитик назвал неожиданную зависимость биткоина

Ситуация на криптовалютном рынке указывает на истощение покупателей биткоина. Это может привести к снижению курса первой криптовалюты до $8 тыс.

Об этом говорится в материале Forklog. На данный момент биткоин продается по $8,6 тыс. В мае биткоин вырос на 62% — это лучший показатель с августа 2017 года. Однако неоднозначная торговая активность прошлой недели, когда котировки пробили уровень в $9 тыс., однако затем резко откатились к $8 тыс., может говорить в пользу истощения покупателей.

Курс биткоина

Таким образом психологический уровень поддержки сейчас находится на отметке в $8 тыс., считает аналитик CoinDesk Markets Омкар Годбоул. Тем не менее в долгосрочной перспективе бычье ралли остается в силе, если котировки не опустятся ниже $5,2 тыс.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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