Курс развернулся на 180 градусов: сколько стоит биткоин

Стоимость биткоина 26 июня достигла максимальную за полтора года отметку в $13, после курс развернулся на 180 градусов и 28 июня составил $11,6 тыс.

Об этом говорится в данных крупнейших криптовалютных бирж. Стоит отметить, что еще 1 июня одна "монета" продавалась за $8,5 тыс. Инвесторы, которые приобрели самую популярную криптовалюту несколько недель назад на сумму $50 тыс., уже сейчас получили $23,5 тыс. чистой прибыли.

Что будет с курсом биткоина

Мнения о том, что будет с курсом биткоина в будущем, как и раньше, расходятся. Так называемые криптооптимисты ожидают резкого скачка, в то время как пессимисты продолжают говорить о "новой валюте" как о "непредсказуемом пузыре, который в любой момент может лопнуть".

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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