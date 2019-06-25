Курс пробил рекордную за год отметку: биткоин резко подорожал

Стоимость криптовалюты биткоин 25 июня достигла рекордной за прошедшие 12 месяцев отметки в $11 300. Таким образом, за сутки "монета" прибавила в цене 3,8%, и почти 25% – за последнюю неделю.

По данным информационного агрегатора coinmarketcap.com, стоимость биткоина по состоянию на 12.30 вторника, 25 июня, составляет $11 295. В зависимости от активности покупателей, курс иногда поднимается и до $11 325.

Суточный прирост курса составил 3,85%. А за последнюю неделю биткоин прибавил в цене аж 23%. В прошлый вторник, 18 июня, криптовалюта стоила $9 171.

Биткоин

Дорожать криптовалюта начала в апреле 2019 года. Тогда ее курс был около $4100. К средине мая она преодолела отметку в $8000, а в июне, после некоторого падения, курс снова пошел вверх. 22 июня биткоин преодолел психологический барьер в $10 000.

Максимальная цена биткоина в районе $19 000 была зафиксирована в декабре 2017 года. Тогда многие украинцы всерьез пытались сделать из майнинга (добычи с помощью компьютерного оборудования) бизнес. Станции для майнинга тогда продавались по несколько десятков тысяч гривен. А видеокарты, используемые при подобных расчетах, сначала в несколько раз взлетели в цене, а потом и вовсе исчезли с рынка.

Однако зимой 2018 года курс биткоина стал падать, постепенно снизившись до $4000. Нынешний рост курса аналитики криптовалютных рынков оценивают позитивно. Учитывая объем операций, уже к концу года стоимость биткоина может составить около $15 тыс. При этом побить рекордную за свою историю отметку в этом году будет сложно.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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