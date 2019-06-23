Курс пробил годовой рекорд: рынок криптовалют взлетел

Курс биткоина 23 июня пробил рекордную более чем за 12 месяцев отметку в $10,9 тыс.

Об этом говорится в данных с биржевых торгов криптовалютных бирж. Так, последняя максимальная отметка за год составляла всего лишь около $9 тыс. (начало июня 2019-го). При этом до текущего месяца "монета" не поднималась с июля 2018-го выше $8 тыс.

Курс биткоина

Новости Биткоин неожиданно подскочил и побил годовой рекорд

Аналитики криптовалютных рынков позитивно оценивают ситуацию. Учитывая объем операций, уже к концу года стоимость биткоина может составить около $15 тыс. При этом побить рекордную за свою историю отметку в этом году будет сложно.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как ожидается, новая криптовалюта Facebook - Libra - сможет использоваться для осуществления покупок во всем интернете, не только в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL еще несколько недель назад, аналитики спрогнозировали, что биткоин сможет пробить новый рекорд в $10 тыс.

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