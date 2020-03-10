Курс доллара взлетел на наличном рынке: спекулянты взвинтили цены для украинцев

В Украине 10 марта из-за паники вокруг обвала цен на нефть и экономической войны между Россией и Саудовской Аравией курс доллара на наличном рынке за сутки подняли на 80 коп./$ – до 25,8 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные обменников. Важно при этом отметить, что таким образом рынок отыграл новости, а спекулянты воспользовались паническими настроениями среди украинцев. При этом экономически обоснованных причин для резкого подорожания валюты нет.

Как уже писал OBOZREVATEL, причин для паники в Украине нет. Рост спроса на валюту приводит к резкому скачку ее стоимости, однако как только ситуация нормализуется, доллар снова подешевеет.

В агентстве Fitch уверены: цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Прошлогодняя тенденция останется в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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