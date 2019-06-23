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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Новая психологическая отметка: курс доллара в Украине значительно изменится

13.9тЧитать материал на украинском

В Украине курс доллара в ближайшее время может снизиться на 30 коп./$, достигнув психологической отметки в 26 грн/$.

На стоимость валюты влияет целый ряд позитивных факторов, в которые в конечном итоге привели к плавному укреплению гривни.

OBOZREVATEL разобрался, чего ждать украинцам от курса доллара в ближайшие 7 дней.

Главное:

  • гривня продолжит укрепляться как минимум до конца июня;

  • доллар может достичь отметки в 26 грн/$, однако преодолеть ее будет сложно;

  • курс гривни зависит в первую очередь от баланса спроса и предложения – чем больше валюты продают, тем она дешевле.

Что будет с курсом доллара в Украине

В Украине курс доллара достиг минимальной за месяц отметки в 26,3 грн/$. В ближайшее время аналитики прогнозируют умеренное укрепление гривни. В результате уже к концу июня доллар может продаваться по 26-26,1 грн/$. Причин для такой ситуации несколько, но главная – сезонные факторы. Аграрии зарабатывают высокие экспортные выручки, потом продают их на внутреннем рынке. В результате повышается предложение валюты. А чем больше долларов продают, тем дешевле он стоит.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Обозреватель

Аналитик Максим Пархоменко считает, что уже к концу июня курс достигнет отметки в 26 грн/$, однако опуститься ниже не получится. Национальный банк начал скупать "излишки" валюты на рынке, пополняя свои резервы. Их можно будет использовать в ситуации, когда тенденция развернется ан 180 градусов. Поэтому, считает Пархоменко, психологическая отметка останется нерушимой.

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"Преодолеть 26 грн/$ гривня не сможет из-за активации спроса со стороны НБУ, который будет увеличивать резервы валютной ликвидности на данной отметке, что он и делает уже несколько лет подряд", – отмечает Пархоменко.

Почему дешевеет доллар:

  • высокие валютные выручки экспортеров;

  • снижение курса доллара на мировых рынках из-за сдержанной политики Федеральной резервной системы США;

  • отсутствуют негативные факторы, которые способствовали девальвации несколько недель назад.

В то же время финансовый эксперт Егор Комов считает, что у доллара есть все шансы опуститься до 25,9 грн/$. Такой сценарий аналитик считает "достаточно вероятным". "Июнь – хороший месяц. Были проблемы, связанные в первую очередь с началом месяца, новостями с предложением введения контролируемого дефолта. Сейчас ситуация стабилизировалась. Думаю, 25,9-26,2 грн/$ – наиболее вероятный диапазон", – рассказывает Комов.

Коллега Комова Владимир Мазуренко также считает, что преодоление отметки в 26 грн/$ станет сложной задачей для национальной валюты. Он уверен, что если бы Национальный банк не выкупал излишки, то доллар бы уже стоил меньше указанной цены.

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"Главное: укрепление гривни продолжится, будет очень плавным, сдерживаться регулятором. Пока причин для подорожания доллара в Украине нет и, думаю, с большой долей вероятности в ближайшее время они не появятся", – отмечает эксперт.

Новые валютные правила: как изменился рынок

Уже несколько дней в Украине действуют новые правила на валютном рынке. Если раньше бизнес должен был продавать 75% валютной выручки, позже эту норму снизили до 50, 30% и с 20 июня 2019-го – вовсе отменили.

Смотрите видео по теме:

Теперь экспортеры при желании смогут вообще не продавать валюту. Речь идет о миллиардах долларов. Для примера, в прошлом году общая экспортная выручка страны составила $54 млрд. Как минимум половину указанной суммы предприниматели должны были продать. Объемы экспорта по чуть-чуть растут, вместе с тем должен укрепляться и курс гривни.

"Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, и когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, и когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", – пояснили в НБУ.

Отметим, в Украине курс доллара зависит всего от двух факторов: спроса и предложения. Предложение – та валюта, которая поступает в страну и попадает на внутренний рынок. Главные источники: экспортные выручки, переводы заробитчан, кредиты и инвестиции. Национальный банк, обязав бизнес продавать валюту, удерживал постоянное наличие предложения на доллары.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Темы
Курс валютЭксклюзив
Место
Украина
Теги
долларгривнякурс валют
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Ой как больно падать будет когда резко падать начнёт от дефолта, если учесть что всю Украину долларизовали.
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Славу уронили
Славу уронили
тоже люблю фантастику
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Дмитриев Алексей
Дмитриев Алексей
Ничего себе
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