Курс доллара в Украине резко вырастет: Нацбанк показал стоимость на 20 марта

В Украине справочный курс доллара с 19 по 20 марта вырастет на 60 коп./$ до 27,8 грн/$.

Об этом говорится в данных Национального банка. При этом стоимость наличного доллара по состоянию на вечер 19 марта составляет 27,6/28,6 грн/$ (покупка и продажа соответственно) в банках и 27,8/28,15 грн/$ на "черном" рынке (обменники).

Курс доллара и евро к гривне НБУ

Отметим, во многих украинских банках из-за закрытия неба и карантина закончился доллар, при этом спекулянты взвинтили цены и зарабатывают на панике украинцев.

"Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", – говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем НБУ отмечает, что на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты. Клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Однако есть и другая причина – значительно вырос спрос. Украинцы под влияние паники и ажиотажного спроса кинулись скупать валюту, рассчитывая, что это поможет сохранить их сбережения. При этом чем выше сейчас спрос, тем дороже будет доллар. То есть мы сами своими действиями приводим к падению гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

Резкий рост курса доллара в Украине не связан со вспышкой коронавируса и введенным в связи с ней карантином. В силу других причин он может быть в районе 27 грн/$, но не больше. Об этом заявила народный депутат Украины от "Европейской солидарности", бывшая глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!